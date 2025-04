Vasco demite o técnico Fábio Carille

O técnico Fábio Carille não resistiu a mais um resultado negativo do Vasco e foi demitido neste domingo (27), após a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no Parque do Sabiá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria avaliou que o desempenho de Carille estava abaixo do esperado. O primeiro ponto de desgaste surgiu nas semifinais do Cariocão, contra o Flamengo. A postura da equipe nos jogos contra o Melgar e o Ceará gerou descontentamento. Contra os peruanos, pela Sul-Americana, o Vasco abriu 3 a 1, mas permitiu o empate em 3 a 3. Contra o Ceará, no Brasileirão, a derrota por 2 a 1 aumentou, assim, a insatisfação de diretores e torcedores.