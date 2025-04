Torcedores do Corinthians aprovam chegada de Dorival

Diante disso, o Jogada10 perguntou aos torcedores presentes no estádio como está expectativa para a chegada do treinador.

Na última sexta-feira (25), o Corinthians acertou a contratação do técnico Dorival Júnior. O ex-treinador da Seleção Brasileira vai assumir o Timão após saída de Ramón Díaz e irá acompanhar o duelo deste domingo contra o Flamengo, às 16h, em dos camarotes do Maracanã. O clube, afinal, não conseguiu a regularização a tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Hoje é Coringão, vamos para cima desses caras. Vai ser 1 a 0, com aquele golzinho chorado aos 45 minutos do segundo tempo. Naquele modelo Coringão que a gente gosta de jogar. O Dorival é um técnico conceituado, mas no Corinthians não é só vir com nome. Aqui é o trampo, entender nossas ideias, o nosso projeto. O corinthiano gosta que vista a camisa com amor e carinho, porque é isso que vivemos. Norte, sul, leste e oeste estamos sempre apoiando”, disse um torcedor que não se identificou.

Otimismo

Já Vitor, que veio de Mogi das Cruzes-SP, para ver o jogo no Maracanã, era só otimismo: “Vai ser 2 a 0 e o Dorival veio para acertar tudo e ser campeão brasileiro. É Corinthias, tudo nosso. Hugo já voltou, só falta o Garro, aí ninguém segura a gente”.

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive fase irregular e está na nona posição, com sete pontos. Por outro lado, na Sul-Americana, o time está fora da zona de classificação para próxima fase da competição. Pela Copa do Brasil, o Timão enfrenta o Novorizontino. O primeiro duelo será na quarta-feira (30), no Jorge Ismael de Biasi. Assim, Dorival Júnior vai iniciar a semana pensando neste jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.