Santos é castigado pela lei do ex e é derrotado pelo Bragantino

Massa Bruta contou com o brilho dos ex-santistas Sasha e Laquintana para bater o Peixe e ampliar a sequência negativa no Alvinegro

O Santos foi a mais nova vítima da lei do ex no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (27), o Peixe perdeu a quarta na competição, desta vez para o Bragantino, por 2 a 1. com gols de Eduardo Sasha e Laquintana. Deivid Washington descontou já nos acréscimos.

Com o resultado, o Santos caiu para a 19ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos. Já o Bragantino, que venceu a terceira quarta, subiu para a terceira colocação, com 13 pontos, e está na cola dos líderes.