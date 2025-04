Rubro-Negros projetam ‘amasso’ contra o Corinthians

Flamengo enfrenta o time paulista, às 16h neste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão

O Flamengo entra em campo contra o Corinthians neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Se vencer e contar com o tropeço do Palmeiras, o Rubro-Negro assume liderança da competição. Os torcedores confiam em uma vitória importante e retomada do primeiro lugar.

“Estou aguardando o Pedro começar jogando hoje e fazer dois gols. Estou confiante”, disse Carlos.