Renato reconhece Fluminense pior em clássico: ‘Botafogo mereceu’

Técnico do Fluminense critica atuação, mas também detona arbitragem por não marcar suposto pênalti em Jhon Arias / Crédito: Jogada 10

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho reconheceu que o Tricolor mereceu perder para o Botafogo por 2 a 0 neste sábado (26) no Nilton Santos pela 6ª rodada do Brasileirão. O comandante salientou que a atuação do Flu no primeiro tempo foi abaixo da crítica, “assistindo” ao rival jogar. “Quanto ao jogo a gente não fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente assistiu ao Botafogo jogar. Segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para empatar ou mesmo até virar a partida. Então, o Botafogo, pelo que ele fez durante os 90 minutos, mereceu a vitória. A gente assistiu ao time do Botafogo.”, comentou Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O treinador reconheceu que o Fluminense melhorou no segundo tempo (a melhor chance foi uma cobrança de falta de Arias no travessão). Ainda assim, o Botafogo fez outro gol e sacramentou a vitória. Renato pontuou: “O Botafogo tem jogadores muito rápidos, atacam espaço o tempo. Eu havia alertado minha equipe, treinamos. Só que toda vez que a gente tentava um ataque, o Botafogo matava a jogada. Toda vez que o Botafogo atacava, a gente marcava de longe. E aí o Botafogo começou a se aproveitar, começou a criar, fez um gol. Infelizmente, nós tivemos dois gols hoje por falhas nossas. O Botafogo teve melhor no primeiro tempo, no segundo tempo, mudei. Nós melhoramos um pouquinho, mas mesmo assim não foi o suficiente”, completou. Críticas à arbitragem Por outro lado, o técnico voltou a criticar a arbitragem e afirmar que esta ignorou um pênalti em Jhon Arias, tal qual ele já havia reclamado no empate em 1 a 1 com o Vitória, no último final de semana. Renato não citou Stevie Wonder desta vez, mas reforçou a sua insatisfação. “É chover no molhado a gente falar dos pênaltis, né? Eu vejo cada lance dos outros jogos, cada pênaltis. Aí toda hora vão falar “o Renato está falando do pênalti, está falando da arbitragem”. Eu acho que fica na consciência de cada um falar se foi pênalti ou não. Na minha opinião, foi pênalti. Mas eu respeito a opinião de qualquer um. Eu fui falar com o árbitro, sou educado com todos os árbitros. Ele conversou educadamente comigo. Eu falei pra ele: “por que não deu pênalti?” Ele falou que não viu pênalti e que a pessoa no VAR teve a mesma opinião que ele. Então, o que eu vou fazer? Não adianta a gente ficar nadando contra a maré. Uns vão falar que foi, outros vão falar que não”, concluiu Renato Gaúcho.