Palmeiras tropeça no Bahia e fica sem a liderança. Fla agradece

O Allianz Parque recebeu uma partida movimentada entre Palmeiras e Bahia na noite deste domingo (27), pela sexta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O placar, no entanto, parecia inalterado até os acréscimos, quando o Esquadrão de Aço abriu o placar no 1 a 0 e impediu o Verdão de reassumir a liderança desta edição do certame nacional. Os paulistas têm 13 pontos e ficam atrás do Flamengo, que soma 14 e é o único invicto da competição. Já o Esquadrão é o sétimo, com nove.

Jogo interessante. Bahia ousado

O Palmeiras iniciou a partida com mais posse de bola. Só que não foi tão propositivo assim e, com o meio congestionado, afunilou muito o jogo pelas pontas. O Bahia, assim, soube se segurar em sua bateria antiaérea. O time visitante também tentou jogar, principalmente em velocidade com Pulga e Ademir. O Esquadrão também chegou a criar perigo, assim como o time da casa teve as suas chegadas ao ataque. Equilíbrio, portanto, na primeira parte do espetáculo.