Napoli vence, assume liderança e fica perto do título italiano

O Napoli venceu o T0rino por 2 a 0 neste domingo (27), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano de 2024/2025 e assumiu a liderança a quatro rodadas para o fim. O escocês McTominay, principal jogador do time na temporada, anotou os dois gols, ambos no primeiro tempo.

O Napoli dominou toda a partida. Assim, o resultado fez juz ao desempenho dos times em campo. O Napoli abriu o placar aos 7, com Anguissa servindo McTominay. No final da primeira etapa, foi Anguissa quem serviu o escocês, agora com 11 gols no torneio. Brasileiros do Napoli, Juan Jesus e David Neres não jogaram, lesionados.

Contas para o tetra do Napoli

Assim, faltam no máximo dez pontos para o Napoli ser campeão italiano para ser campeão pela quarta vez, igualando 1986/1987, 1989/1990 e 2022/2023. Atual vencedora, a Internazionale busca o 21º título e tenta encostar na Juventus, maior campeã, 36 vezes.

Só um “milagre” tira o título dos dois, afinal, a Atalanta perdeu novamente e segue em terceiro lugar, com 64 pontos. A Juventus, que venceu o Monza por 2 a 0, fecha o G4, com 62 pontos. O Torino, que apenas cumpre tabela, está em 10º, com 42 pontos.

Nas últimas quatro rodadas, o Napoli visita o Lecce, recebe o Genoa, joga fora de casa contra o Parma e encerra a caminhada contra o Cagliari em Nápoles. A Inter, por sua vez, recebe Verona, visita o Torino, joga contra a Lazio em Milão e pega o Como fora de casa. A Internazionale de Milão, vale lembrar, não vence há quatro partidas somando todas as competições e ainda se divide com a Champions League.