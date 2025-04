Mano valoriza empate do Grêmio: ‘Dá confiança’

Grêmio fica no 1 a 1 com o Vitória, e técnico ainda busca primeira vitória pelo novo clube

O técnico Mano Menezes valorizou o seu segundo empate em dois jogos à frente do Grêmio. Primeiro, o Tricolor ficou no 2 a 2 com o Godoy Cruz pela Sul-Americana. Desta vez, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Vitória. Ambos fora de casa, o que deixa o treinador convicto de que o Imortal está recuperando a confiança na temporada.

“É o terceiro empate consecutivo (primeiro foi no 1 a 1 com o Inter, mas ainda sem Mano). A vitória ainda não veio, mas a derrota ficou longe e isso vai dando confiança para a gente dar um passo à frente, quem sabe pela Copa do Brasil”, comentou Mano Menezes.