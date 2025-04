Liverpool é campeão inglês após goleada sobre o Tottenham

A conquista veio com quatro rodadas de antecedência, com o Estádio Anfield lotado e uma goleada por 5 a 1 sobre os londrinos / Crédito: Jogada 10

O Liverpool é, por antecipação, o campeão inglês da temporada 2024/25. A confirmação veio neste domingo, 27/4, após a goleada por 5 a 1 sobre o Tottenham, no lotado Estádio Anfield, pela 34ª rodada da Premier League. O Tottenham saiu na frente, comSolanke. Mas ainda no primeiro tempo o Liverpool virou com Luís Diaz, Mac Allister e Gakpo. No segundo tempo, Salah (em seu 28º tento na Premier League) e Udogie, contra, fecharam o placar. Com o resultado, os Reds chegaram aos 82 pontos, enquanto o vice-líder Arsenal tem apenas 67 pontos. Como restam apenas quatro rodadas — ou seja, 12 pontos em disputa —, o título está matematicamente garantido. E acaba com a hegemonia do Manchester City (o então tetracampeão). Com esta conquista, o Liverpool se junta ao maior rival, Manchester United, como maiores campeões na Inglaterra, ambos com 20 canecos.

Tottenham marca, mas Liverpool vira no primeiro tempo Apesar do favoritismo do Liverpool, foi o Tottenham quem abriu o placar logo aos 12 minutos. Após escanteio pela direita, Solanke (ex-Liverpool) cabeceou com precisão, surpreendendo o goleiro Alisson. Assim, os visitantes começaram melhor. No entanto, o Liverpool reagiu rapidamente. Aos 16 minutos, Salah encontrou Szoboszlai pela direita, que cruzou para Luis Díaz mandar para o fundo da rede. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal do colombiano. Pouco depois, aos 24 minutos, veio a virada. Em saída de bola errada do Tottenham, Mac Allister aproveitou o vacilo e mandou uma bomba de fora da área para marcar o segundo gol. E não parou por aí. Aos 34 minutos, Gakpo aproveitou um bate-rebate na área, encontrou espaço e finalizou com precisão: 3 a 1 para o Liverpool. Domínio do Liverpool no segundo tempo No segundo tempo, a festa foi completa nas arquibancadas de Anfield. O Liverpool manteve o controle da partida e criou várias oportunidades. Aos 18 minutos, um rápido contra-ataque puxado por Szoboszlai terminou com o chute certeiro de Mohamed Salah, o artilheiro da Premier League 2024/25, que fez 4 a 1 e ainda comemorou com um jovem torcedor, tirando uma selfie com o celular do garoto — um momento que emocionou a torcida.