Leonardo Jardim desabafa e pede honestidade nas análises após vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0 e afastou focos de crise, ao menos, no Brasileirão. Com a vitória, a equipe chegou ao quarto lugar, com 10 pontos. Cássio fechou o gol enquanto, no ataque, em jogada de Wanderson, Christian marcou o gol da vitória mineira, aos 20 minutos do segundo tempo, no confronto disputado neste domingo (27), no Parque do Sabiá.

Na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim pediu mais honestidade na análise do desempenho da equipe mineira.