Inter perde em casa para a Roma e coloca Scudetto em risco

Apática no primeiro tempo, equipe tenta reação na segunda etapa, mas não marca e pode perder liderança do Campeonato Italiano para o Napoli

A Inter de Milão perdeu por 1 a 0 para a Roma neste domingo (27), em pleno estádio Giuseppe Meazza, em Milão e, desse modo, pode perder também a liderança do Campeonato Italiano. Com o resultado, permaneceu com 71 pontos, os mesmos do Napoli, que joga às 15h45 (de Brasília), em Nápoles, contra o Torino. O gol da vitória foi de Soulé, no primeiro tempo. Os romanistas chegaram aos 60 pontos, provisoriamente na quinta posição e mais vivos do que nunca na busca por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Antes da partida, uma imagem do Papa Francisco, recém-falecido, apareceu no telão do estádio, como homenagem ao sumo pontífice, que foi sepultado neste sábado (26). Por conta disso, aliás, não houve partidas pela competição.