Grêmio empata com o Vitória e segue no Z4 do Brasileirão

Grêmio e Vitória empataram em 1 a 1, neste domingo (27), em partida da 6ª rodada do Brasileirão no Barradão. Jemerson abriu o placar para o Tricolor, enquanto Carlinhos deu números finais. Com o resultado, o Tricolor segue em 18º lugar, com cinco pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Santos no complemento da rodada. O Leão, por sua vez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com seis.

O Grêmio volta a campo agora na próxima quarta-feira (30), às 21h30, visitando o CSA pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o compromisso da vez será recebendo o Sants no domingo (4), às 16h. O Vitória, por sua vez, visita o Ceará no domingo (3),pela sétima rodada da competição nacional.