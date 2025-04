Filipe Luís rasga elogios a Pedro: ‘Jogador de Copa do Mundo’

Camisa 9 do Flamengo marcou dois gols e deu uma assistência na goleada sobre o Corinthians por 4 a 0, neste domingo (27), no Maracanã

“Realmente, não parece que ele tenha ficado tanto tempo fora, né? Com a bola, a questão fina com a bola, ele está incrível. A gente via isso nos treinamentos. Os próprios médicos tinham que freá-lo porque ele estava vindo muito bem na recuperação, mas existem prazos e era importante cumprir. Agora, temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador determinante, decisivo e que acredito que vá potencializar ainda mais o nosso ataque”, iniciou.

“Ele tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, mas no campo, menos. Há alguns movimentos que ele precisa automatizar mais para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. Não tenho dúvida que vai elevar ainda mais o nível do nosso ataque, que já é muito forte. Ele mesmo sabe que fisicamente não está 100%, mas conseguiu ser titular e fazer um jogo muito muito bom. Vamos esperar que siga nessa evolução porque é um jogador de Copa do Mundo, todo mundo sabe”, finalizou Filipe Luís.

Análise do jogo: ‘Primeiro tempo muito efetivo’

O comandante Filipe Luís também analisou a partida de forma geral. Ele viu semelhanças na partida contra o Vasco pela última rodada, que terminou em 0 a 0. Para o técnico, o primeiro gol sair logo nos primeiros minutos de jogo, ajudou o time a jogar “mais leve”.

“O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, dominante, que pressione e faça gols. Sempre penso isso. Deito no travesseiro e penso: “tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe”. Sempre almejo isso e preparo isso. Sempre brinco com meu auxiliar que, na prancheta, eu ganhei todos os jogos. Nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que, no campo, o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. O nosso primeiro tempo hoje foi muito efetivo, jogamos muito bem, iniciou Filipe Luís.