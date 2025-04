Ex-Fluminense e herói e vilão no empate do Bournemouth

Bournemouth e Manchester United ficaram no 1 a 1 neste domingo, 27/4, em jogo pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, no Vitality Stadium, o Bournemouth fazia a festa da torcida, pois até os 50 da etapa final estava vencendo por 1 a 0, gol de Semenyo. Porém, Hojlund deixou tudo igual. O brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, foi herói e bandido para o seu time. Afinal, fez belo jogo no primeiro tempo, criando oportunidades e dando o passe para Semenyo. Contudo, na etapa final, perdeu duas chances e ainda foi expulso por falta violenta em Mazraoui. Com um a mais, o United foi para cima e empatou.

O Bournemouth chega aos 50 pontos, em décimo lugar, mas ainda sonhando com uma vaga em ligas europeias para a próxima temporada. Já o Manchester United tem apenas 39 pontos. É o 14º colocado, uma de suas piores posições na história. Mas ao menos sem risco de rebaixamento, já que a Premier League já conhece, antecipadamente, os que cairão após a rodada deste fim de semana: Ipswich, Leicester e Southampton. E animado para os duelos pela semifinal da Liga Europa.