Em baile no Maracanã, Flamengo goleia Corinthians e assume liderança do Brasilerão

Com gols de Cebolinha, Arrascaeta e Predro, duas vezes, o Rubro-Negro bateu o Timão por 4 a 0 neste domingo (27), pela sexta rodada do torneio

Com o resultado, o time carioca sobe para a liderança do torneio, com 14 pontos. O Palmeiras, vice-líder, porém, ainda joga na rodada e pode reassumir a posição. Já o Timão, em seu último jogo com o interino Orlando Ribeiro, antes da estreia de Dorival Júnior, fica na 11ª posição, com sete pontos.

Em tarde de festa no Rio de Janeiro, o Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 neste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro . O Rubro-Negro marcou três gols da partida logo no primeiro tempo, em um desempenho de gala, com Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. O camisa 9, de pênalti, fechou a conta na segunda etapa.

Início avassalador do Flamengo

No embalo do Maracanã lotado, o Flamengo partiu para o ataque já nos primeiros segundos da partida, bombardeando o Corinthians. Assim, logo aos quatro minutos, Everton Cebolinha abriu o placar para o Rubro-Negro após receber de Arrascaeta e, com folga na marcação, finalizar de fora da área no canto do goleiro Hugo Souza. Logo depois, aos seis, Arrascaeta cobrou escanteio e Pedro, de cabeça, carimbou a trave dos visitantes. Aos 16, mais uma chance para o Fla, e novamente com o camisa 10 envolvido. Em vacilo de Matheuzinho com passe errado, Arrascaeta ficou com a bola e, ao perceber Hugo Souza fora do gol, arriscou de longe, e finalização passou próxima à meta.

O Corinthians se encontrou na partida após os 15 minutos iniciais e, com um pouco mais de posse de bola, teve a primeira chance com Carrillo, aos 20. Após cruzamento de Angileri, o meia soltou uma bomba de primeira dentro da área para a defesa de Rossi. Porém, os donos da casa voltaram ao ataque e ampliaram o placar. Aos 30 minutos, Pulgar encontou Pedro, que ajeitou para Arrascaeta avançar com a bola e, da entrada da área, finalizar na meta. O terceiro gol veio com Pedro, para marcar seu retorno ao time titular após longa recuperação. O atacante aproveitou presente do goleiro Hugo na saída de bola e, de primeira, finalizou para balançar as redes.

Para piorar a situação do Timão, Memphis Depay sentiu dores no joelho após dividida no início do duelo e precisou deixar o jogo aos 39, mancando. Ainda na primeira etapa, o Time da Gávea chegou com perigo novamente e, após belo lance de Pedro na área, o goleiro alvinegro operou um milagre com o pé direito.

Pedro fecha a conta no segundo tempo

A etapa final iniciou da mesma forma que o primeiro tempo: Flamengo no ataque. Em mais um erro do time paulista, Matheuzinho tenta tirar bola da área e dá um “passe” para Arrascaeta aos dois minutos. O uruguaio, então, chuta de primeira no travessão.