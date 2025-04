Deivid Washington aponta fator para mais uma derrota do Santos no Brasileirão: ‘Detalhe’

Para o atacante, o Santos não consegue transformar o talento do time em chances concretizadas. Deivid ressaltou que este detalhe faz a diferença nos jogos do Campeonato Brasileiro e prometeu que a equipe trabalhará mais forte para mudar a situação.

“Somos um time com muito talento, mas perdemos muitas chances. No Brasileirão, jogos são decididos no detalhe. Perdemos muitos gols, mas garra não vai faltar para os próximos jogos”, afirmou o jogador, em entrevista ao canal SporTV.

Em busca de reabilitação, o Santos vira a chave com foco na Copa do Brasil. Pelo torneio, o Peixe recebe o CRB na próxima quinta-feira (01). Depois, no domingo (04), o Alvinegro visita o Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

