City derrota o Forest e decide a FA Cup pelo terceiro ano seguido

O Manchester City é finalista da Copa da Inglaterra pelo terceiro ano consecutivo. Campeão e vice, respectivamente, em decisões contra o Manchester United, neste domingo, os comandados de Pep Guardiola derrotaram o Nottingham Forest por 2 a 0, no estádio Wembley, em Londres, e, desse modo, dicidirão a FA Cup – o campeonato de futebol mais antigo do mundo – com o Crystal Palace, em 17 de maio. Os gols do jogo foram de Rico Lewis e Josko Gvardiol, ambos no início de cada tempo.

City marca no início

O jogo praticamente começou com os citizens vencendo por 1 a 0. Isso porque, logo no segundo minuto, Kovacic achou Rico Lewis na entrada da área e o atacante acertou belo chute para abrir o placar.