Atlético liga alerta, vive fase ruim e tem números abaixo do esperado

Galo tem apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos e Cuca está preocupado com tamanho do elenco para sequência da temporada

O Atlético deixou o gramado no Estádio Campos Maia, na noite deste sábado (26), com um empate por 2 a 2 diante do Mirassol . Os números finais do jogo pelo Campeonato Brasileiro, aliás, mostram uma realidade dura para o torcedor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde o jogo contra o América — o mais antigo da contagem da reportagem — na final do Campeonato Mineiro, o Galo tem apresentado desempenhos abaixo do esperado. Na ocasião, a partida foi realizada em 15 de março e terminou com a vitória do Coelho por 1 a 0. O alvinegro só garantiu o título estadual graças à larga vitória por 4 a 0 no jogo de ida, na semana anterior.

Contudo, do jogo contra o Coelho para cá, são três derrotas e cinco empates, além das duas vitórias citadas ao longo deste texto. O rendimento preocupa o técnico Cuca, que lamentou recentemente o baixo investimento.

“O tamanho do Atlético é inquestionável e o investimento é questionável. Porque, hoje, nós estávamos muito abaixo do elenco que nós temos. Não que o elenco seja ruim, muitos não jogaram. Então, nós não podemos misturar as coisas”, ressaltou o treinador na coletiva de imprensa após o empate por 1 a 1 diante do Caracas, pela Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (23).

Aliás, a entrevista acima gerou reuniões com o treinador. A diretoria ficou incomodada com a postura dele em reclamar em público. A situação foi contornada internamente, e houve um pedido por parte do comando alvinegro para que se evite esse tipo de situação diante dos microfones.