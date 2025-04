Aos prantos, Cássio afirma que críticas passam dos limites após salvar o Cruzeiro

Goleiro foi o destaque na vitória Celeste sobre o Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (27), no Parque Sabiá

O goleiro Cássio brilhou pelo Cruzeiro neste domingo (27) ao ajudar o time mineiro a vencer o Vasco, em jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Parque do Sabiá. Com pelo menos quatro defesas difíceis, fechou o gol. Assim, depois de uma semana marcada por críticas pela falha na Sul-Americana, o dono da meta celeste deixou o campo chorando.

No ataque, Christian marcou o único gol da partida, no segundo tempo, após bela jogada de Wanderson. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 10 pontos e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro.