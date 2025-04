Abel enxerga Palmeiras afobado em derrota e reclama de calendário

Alviverde sofre derrota para o Bahia, perde liderança do Brasileirão, e português reclama da maratona de partidas no Brasil

Por sua vez, o Bahia chegou à meta de Weverton e balançou as redes aos 47 minutos do segundo tempo. Kayky tabelou com Cauly e fez um belo gol para garantir os três pontos ao time comandado por Rogério Ceni.

O Palmeiras perdeu para o Bahia por 1 a 0, neste domingo (27), na sexta rodada do Brasileiro. O Verdão, de quebra, saiu da liderança da competição. Com a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 4 a 0, o time paulista foi ultrapassado na tabela. Na entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira afirmou que faltou eficiência para furar o bloqueio do Tricolor de Aço.

“Fomos bem no último terço (do campo), mas não fomos eficientes. Temos que ser menos precipitados para fazer o gol que tanto precisávamos. Como disse, tivemos oportunidades suficientes para fazer e faltou um bocado para sermos menos afobados. Futebol é assim mesmo, então quero dar parabéns ao adversário. Futebol é assim: traduzir as chances em gol, mesmo que sejam poucas”, disse o técnico Abel Ferreira sobre o confronto.

Abel faz reclamação sobre o Calendário do futebol brasileiro

Aliás, sobre o calendário, Abel afirmou que o deste ano é o pior de todos. Agora, o Verdão tem compromisso com o Ceará na quarta-feira (30), no Castelão, pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Já no Brasileiro, vai medir forças com o Vasco no próximo domingo, em Brasília, no Mané Garrincha.

“Olha, este é o pior ano de todos em relação ao calendário, mas temos que jogar com ele. Todo mundo vai ter que lidar com isso. As viagens e sorteios foram o que vieram. Ninguém fez isso porque queria. Vamos manter a rotina, tentar recuperar todo mundo, estar o mais fresco possível para enfrentar adversários, viagens, noites mal dormidas, o clima e por aí vai”, concluiu Abel Ferreira.