São Paulo, fora de casa, fica no empate com o Ceará

Vozão saiu na frente com gol de Pedro Henrique, mas Tricolor paulista conseguiu buscar o 1 a 1 com Ryan Francisco

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1 na noite deste sábado (26/4), na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pedro Henrique, logo no início do jogo, e Ryan Francisco empatou no fim do primeiro tempo.

No início e no fim

Aos três minutos de jogo, o Ceará abriu o placar com um golaço do Pedro Henrique. O atacante recebeu uma bola longa de Matheus Bahia nas costas de Igor Vinícius, ficou cara a cara com Rafael e encobriu o goleiro. O São Paulo reagiu nos minutos seguintes, com trocas de passes e boas chegadas na área do adversário.

No entanto, o jogo ficou muito disputado e sem grandes chances para nenhuma das duas equipes. Aos 43 minutos, Ryan aproveitou uma oportunidade e, assim, marcou o gol de empate do São Paulo, após cruzamento de Ferreirinha.

Nem lá nem cá

Depois de empatar no finzinho do primeiro tempo, o São Paulo começou a segunda etapa tentando chegar mais ao ataque para virar a partida. O Ceará, por sua vez, tentava jogar no contra-ataque e com bolas longas, mas a defesa tricolor funcionou bem e quase não deu chances para os donos da casa.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

A próxima partida do São Paulo é na terça-feira (29/4), contra o Náutico, no Morumbis, às 21h30, pela terceira rodada da Copa do Brasil. Já o Ceará recebe o Palmeiras, na quarta-feira (30), às 19h30, pela mesma competição.