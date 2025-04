Marlon Freitas diz que elenco do Botafogo está fechado com Paiva

Volante e capitão do Botafogo, Marlon Freitas enaltece vitória em meio a início de crise no Glorioso, que não vencia há quatro partidas

Após a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 0, o volante Marlon Freitas saiu em defesa do trabalho do técnico Renato Paiva. Dessa forma, o capitão do Alvinegro destacou que o elenvo está fechado com o português e reconhece que há ainda muitos ajustes a serem feitos neste início de trabalho.

Vale lembrar que o Botafogo de Renato Paiva estava sem vencer há quatro partidas, com três derrotas e um empate. O Glorioso, inclusive, tem apenas três vitórias em nove jogos oficiais sob o comando do português. A conta tem ainda quatro derrotas e dois empates. Marlon, portanto, valorizou o reencontro com o triunfo.

“Vitória importante, precisávamos vencer, estávamos cinco jogo sem vitória, é difícil, estamos acostumados a vencer, foi a nossa cobrança. São três pontos, é trabalhar, com ambiente alegre, feliz, para continuar crescendo”, concluiu Marlon Freitas.

Com o resultado, o Botafogo subiu e agora está em sexto lugar, a cinco pontos do líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. O Glorioso volta a campo agora na próxima quarta-feira (30). Recebe o Capital (DF), às 19h, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o Alvinegro visita o Bahia no sábado (3), às 21h.

