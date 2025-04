Léo Jardim tira Dudu de jogo do Cruzeiro contra o Vasco

Após queixa em público sobre sua saída da titularidade no dia 24, Dudu se vê cortado da partida do Brasileirão

O treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, cortou o meio-campista Dudu do jogo contra o Vasco, que será neste domingo (27/4), em Uberlândia (MG). A partida no Parque do Sabiá vai valer pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Oficialmente, o clube só diz que ele está fora do embate por uma opção técnica para a armação da equipe. Mas o portal Central da Toca divulgou que o corte é uma resposta à reclamação de Dudu após a derrota do Cruzeiro para o Palestino, na quinta-feira (24/4), pela Sul-Americana. Ele perdeu a titularidade e fez uma queixa que teve repercussão:

“Não me sinto bem (em ser reserva). É ruim quando a gente é titular a vida toda e começa a reservar. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time”, disse.