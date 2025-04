Botafogo x Fluminense: em fases opostas, Paiva e Renato debutam no clássico Vovô em 2025

De um lado, o Alvinegro necessita reagir no ano, enquanto do outro, o Tricolor quer aumentar sequência positiva para chegar à liderança

Mesmo com o fraco desempenho, o comandante alvinegro ainda não enfrenta uma pressão interna e tem a confiança do milionário John Textor. Ao longo da semana, o norte-americano deixou claro que acredita no trabalho e que os jogadores ainda não assimilaram o estilo de jogo. Por outro lado, o técnico sabe que necessita fazer o time reagir para não ver o caldo engrossar para o seu lado.

Em momentos opostos desde que assumiram seus respectivos clubes, Renato Paiva e Renato Gaúcho encaram o primeiro clássico neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Nesse sentido, o Botafogo tenta reagir para que o português não aumente ainda mais as desconfianças da torcida. O Fluminense, por sua vez, sonha em manter a boa fase para colar na liderança do Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Isso porque ele tem, até aqui, o pior aproveitamento nos oito primeiros jogos de um treinador da Era SAF do Glorioso. O português possui o mesmo aproveitamento de Lucio Flávio (33,3%), com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. O desempenho, inclusive, é pior do que técnicos que tiveram vida curta no clube e irritaram a torcida, como Bruno Lage e Tiago Nunes.

Do outro lado do clássico, Portaluppi ainda não perdeu desde que retornou ao comando técnico do Tricolor, Identificado com o clube e a torcida, o gaúcho fez o time emendar quatro triunfos consecutivos, incluindo a Sul-Americana. Contudo, ele viu os três pontos diante do Vitória escapar nos minutos finais em pleno Maracanã.

Com um calendário apertado e sem tempo para treinar, o técnico preferiu ficar no Rio de Janeiro com os titulares e acompanhar os reservas de longe. Afinal, a equipe de Laranjeiras arrancou um empate, no Chile, com o Unión Española, sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes, pela Sul-Americana.