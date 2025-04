Atlético deixa a vitória escapar nos acréscimos

Em jogo equilibrado, truncado e com final emocionante, Mirassol e Atlético ficaram no 2 a 2 neste sábado, 26/4, no interior paulista, pela 6ª rodada do Brasileirão. O duelo no Estádio Maião teve o Mirassol saindo na frente no primeiro tempo com golaço de Edson Carioca. Mas os mineiros viraram na etapa final com um gol de Rony, em passe de Hulk. E Hulk, de pênalti, virou. Mas, nos acréscimos, Reinaldo deixou tudo igual.

Com o empate, o Mirassol vai aos sete pontos e o Atlético vem atrás, com seis pontos. Ambos fora do Top 10 e na segunda metade da tabela do Brasileiro.