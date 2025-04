Sob pressão no Botafogo, Paiva pode entrar em lista se vencer o Fluminense

Treinador, que busca prestígio no cargo do Alvinegro, pode ser o sexto técnico em sequência de vitórias sobre o Tricolor; veja a lista

Caso vença o Fluminense, Paiva entraria na lista ao lado de Luís Castro, Lúcio Flávio, Fábio Matias, Artur Jorge e Carlos Leiria. O Tricolor, afinal, não vence o Botafogo desde 2022 e soma oito partidas sem vencer, com sete derrotas consecutivas. Em outros momentos da história do clássico Vovô, o Tricolor alcançou essa marca entre 2011 e 2013, e entre 2019 e 2022.

Com cinco pontos, o Botafogo é o atual 15º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. A única vitória do Alvinegro no torneio até aqui foi sobre o Juventude, na segunda rodada, por 2 a 0.

Sequência do Botafogo sobre o Fluminense

Carlos Leiria: Botafogo 2 x 1 Fluminense – Carioca 2025

Artur Jorge: Fluminense 0 x 1 Botafogo – Brasileirão 2024

Artur Jorge: Botafogo 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2024

Fábio Matias: Fluminense 2 x 4 Botafogo – Carioca 2024

Lúcio Flávio: Fluminense 0 x 2 Botafogo – Brasileirão 2023

Luís Castro: Botafogo 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2023

Luís Castro: Fluminense 0 x 1 Botafogo – Carioca 2023

Além da má fase no Brasileiro, o Botafogo, aliás, não vai bem na Libertadores e ainda amarga a terceira posição no Grupo A, com apenas uma vitória. Além disso, o clube periga de ficar de fora das oitavas de final. Neste momento, tem quatro pontos de desvantagem para a Universidad de Chile e três para o Estudiantes.

Renato Paiva, aliás, chegou ao Botafogo após o clube ser eliminado do Campeonato Carioca e perder os títulos da Recopa Sul-Americana e Supercopa Rei. Apesar de ter vivido praticamente uma “pré-temporada” em março, o time e Paiva afinal, precisaram se adaptar aos jogos oficias logo na maratona que futebol brasileiro vive entre abril e maio. Além disso, o elenco passou por grande reformulação.