Seleção da rodada na Libertadores tem três jogadores de times brasileiros

Flaco Lopez, do Palmeiras, Fernando, do Internacional, e Ferraresi, do São Paulo, estão na lista de 11 melhores / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (25), a Conmebol divulgou a seleção da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A lista inclui jogadores de Internacional, Palmeiras e São Paulo. Os clubes paulistas venceram seus jogos. Já o Colorado buscou um empate após estar perdendo por 3 a 0 para o Nacional, no Beira-Rio. Desse modo, os times brasileiros foram representados por três jogadores. O zagueiro Ferraresi, do São Paulo; o meio-campista Fernando, do Internacional; e o atacante Flaco López, do Palmeiras. O atacante alviverde participou de todos os gols na vitória da equipe sobre o Bolívar, na altitude de La Paz, por 3 a 2. Já o volante colorado marcou o gol do empate em casa.