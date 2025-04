São Paulo e Santos são convidados para a Copa Footbao, torneio de base inédito

A startup Footbao anunciou a realização da Copa Footbao, marcada para julho. O torneio inédito une tecnologia, talento e futebol de base. A competição começa no aplicativo da marca e termina com as decisões no tradicional estádio do Desportivo Brasil, em Porto Feliz (SP). Grandes clubes brasileiros foram convidados, entre eles Santos, São Paulo, Goiás e Sport. O campeão receberá uma premiação de R$ 50 mil.

Aliás, o processo tem início com a seleção de 40 jovens talentos descobertos pelo app Footbao. Esses jogadores participarão de uma fase classificatória. A partir dessa etapa, os 16 melhores formarão a Seleção Footbao. Essa equipe representará a plataforma em uma sequência de jogos contra 15 clubes profissionais convidados. Todos os confrontos serão realizados no Desportivo Brasil. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de abril.