Renato Gaúcho tenta melhorar desempenho recente do Fluminense em clássicos

Invicto até aqui, comandante busca encerrar jejum do Tricolor diante do Botafogo e encostar no líder do Brasileirão: o Palmeiras

Invicto no comando do Fluminense, o técnico Renato Gaúcho terá, neste sábado (26), seu primeiro clássico desde que retornou ao clube carioca. Assim, o Tricolor mede forças com o Botafogo, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, e busca encostar no líder do Brasileirão, o Palmeiras. Uma das tarefas de Portaluppi também é fazer a equipe melhorar o aproveitamento contra os arquirrivais, algo que girou em torno de 24% em 2024.

Na última temporada, o time só venceu dois clássicos dos onze que disputou, enquanto em 2025, já foram cinco, com apenas um triunfo até aqui. Em seus últimos cinco trabalhos (Grêmio (2013), Fluminense (2014), Grêmio novamente (2016 a 2021), Flamengo (2021) e Grêmio (2022 a 2024)), o treinador esteve em 34 clássicos, com com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas e 47,06% de aproveitamento.