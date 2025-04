Real Madrid diz que declarações de árbitro antes da final contra o Barcelona são ‘inadmissíveis’

“Consideramos inadmissíveis as declarações públicas feitas pelos árbitros designados para a final da Copa do Rei”, começa a nota oficial do Real.

O Real Madrid divulgou um comunicado na tarde desta sexta-feira (25) para criticar duramente as declarações feitas pelo árbitro escalados para a final da Copa do Rei da Espanha , que acontece neste sábado (26), em Sevilha, contra o Barcelona.

“Ainda mais surpreendentes são as declarações que falam sobre a ‘unidade dos árbitros’, sugerindo possíveis medidas ou ações. Isso está muito distante dos princípios de equidade, objetividade e imparcialidade que deveriam prevalecer às vésperas de um evento que atrai a atenção de centenas de milhões de pessoas no mundo todo.”

“Diante da gravidade do ocorrido, o Real Madrid espera que os responsáveis pela RFEF e pela arbitragem tomem as medidas adequadas para defender o prestígio das instituições que representam.”

Segundo informações da imprensa espanhola, o Real Madrid cogita um boicote aos compromissos oficiais antes da final. Além disso, há rumores sobre a possibilidade do time não entrar em campo. No entanto, nada foi confirmado.

“No dia que eu sair daqui, quero que meu filho se orgulhe do pai que teve e do que é a arbitragem. Porque ela nos ensina muitos valores e não é justo o que muitos de nós estamos passando, não apenas no futebol profissional. Isso afeta nossas famílias. Que cada um pare para refletir para onde queremos ir e o que queremos do esporte e do futebol”, completou de Burgos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.