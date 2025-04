PSG perde a invencibilidade no Francês ao ser derrotado pelo Nice

Com time alternativo de olho na Champions, clube parisiense é surpreendido no Parque dos Príncipes e conhece a primeira derrota na Ligue 1

A invencibilidade do PSG no Campeonato Francês 2024/25 chegou ao fim. Na partida de abertura da 31ª rodada, nesta sexta-feira (25), o clube de Paris foi surpreendido pelo Nice em pleno Parque dos Príncipes e acabou sendo derrotado por 3 a 1. Morgan Sanson, com dois gols marcados, foi o grande destaque da partida, enquanto Youssouf Ndayishimiye completou o triunfo para os visitantes. Os donos da casa, que conquistaram o título antecipado da Ligue 1, descontaram com Fabián Ruiz.

Dessa maneira, o PSG conheceu sua primeira derrota nesta edição do Campeonato Francês e não vai terminar a temporada com o título invicto da Ligue 1. Com o resultado, o clube de Paris segue com 78 pontos, com 23 de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha, que ainda vai entrar em campo no decorrer desta 31ª rodada.