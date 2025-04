Paulo André revela nunca ter assistido à final do Corinthians no mundial em 2012

O ex-zagueiro Paulo André, titular na brilhante conquista do Mundial de Clubes de 2012 pelo Corinthians contra o Chelsea, no Japão, revelou em entrevista que nunca assistiu à reprise daquela final. Assim, ele prefere ficar com as “mentiras que criou na cabeça”.

“Esse foi um momento marcante [a comemoração]. E o último lance do jogo também me marcou. Mas eu nunca vi o jogo. Optei por não assistir. Prefiro ficar com as mentiras que criei na cabeça. Foi tão maravilhoso… Se eu vir, vou pensar: ‘Foi assim, tão lento?’. Pareceu que o jogo passou tão rápido”, contou Paulo André sobre a final.

“Eu me emociono toda vez que penso na gente no centro do gramado, cantando uma música que era tradicional nossa no vestiário. O Fábio (Santos) vai saber melhor do que eu”, concluiu em participação no programa “Resenha”, da “ESPN”.

Para conquistar aquele título, o Corinthians venceu a inédita Libertadores de 2012 e, depois, levou o Mundial. Até hoje, é o último time brasileiro e sul-americano a alcançar essa façanha.