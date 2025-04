Paiva tem o pior aproveitamento nos oito primeiros jogos pelo Botafogo na Era SAF

Técnico iguala números do início de trabalho de Lucio Flavio, com 33,3% de aproveitamento, e não consegue fazer o Alvinegro engrenar

O técnico Renato Paiva não consegue fazer a engrenagem do Botafogo girar e ter bons resultados neste início de trabalho. Assim, esse cenário incomoda a torcida, pois tudo mudou da água para o vinho em poucos meses. Depois das conquistas da Libertadores e do Brasileirão, o time segue sem rumo e perspectiva de melhora.

De acordo com dados do portal “Sofascore”, o comandante português tem, até aqui, um aproveitamento de 33,3%, o mesmo do início do trabalho de Lucio Flávio em 2023. O treinador soma duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, tendo os piores números da era SAF nos oito primeiros jogos.