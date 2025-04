Interino mantém ‘escalação de Neymar’ e Santos se prepara para próximo duelo

César Sampaio arma o time com formação vazada nas redes sociais do craque nos últimos dias. Equipe enfrenta o RB Bragantino, pelo Brasileiro

O perfil de Neymar em uma rede social publicou na quarta-feira (23) uma escalação com mudanças em relação ao time titular dos últimos jogos. No entanto, o post foi apagado pouco depois. Procurado para comentar o caso, o craque não respondeu.

Nesta sexta-feira (25), o elenco trabalhou no CT Rei Pelé, de manhã. Após uma atividade física, Sampaio comandou um treino tático, com a repetição da escalação de quinta-feira. Já em uma outra etapa do treinamento, os jogadores realizaram um trabalho com foco em bola parada, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva.

A boa notícia foi Zé Rafael. Afinal, o volante seguiu sua transição no gramado, com a preparação física. O clube divulgou imagens do jogador correndo no gramado do CT Rei Pelé. A expectativa é que ele treine com o restante dos companheiros na próxima semana.

Desfalques no Santos

Contudo, para a partida contra o Massa Bruta, César Sampaio terá três desfalques certos, que vinham jogando com frequência. Neymar, Soteldo e Barreal seguem com problemas musculares na coxa esquerda. Os dois gringos devem voltar a trabalhar na próxima semana, enquanto o camisa 10 vai precisar de mais um tempo para voltar às atividades.