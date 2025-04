Cruzeiro terá três novidades para jogo contra o Vasco pelo Brasileirão

O Cruzeiro terá retornos importantes para o duelo contra o Vasco, no domingo, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim poderá contar com as voltas de Fagner, Matheus Pereira e Bolasie, que não atuaram na derrota para o Palestino, pela Sul-Americana. William, por sua vez, segue fora.

De acordo com a Raposa, William, Fagner e Matheus Pereira desfalcaram a equipe contra os chilenos pela competição continental devido ao desgaste muscular. Contudo, a dupla de laterais estava em situação pior após o jogo contra o Bahia, na quinta-feira (17).