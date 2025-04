Corinthians será o 21º clube de Dorival no Brasil; veja a lista

Após encerrar a passagem pela Seleção Brasileira, Dorival Júnior já definiu o próximo passo da carreira. O treinador chegou a um acordo com o Corinthians nesta sexta-feira (25) e está a caminho de São Paulo para assinar um contrato válido até o final de 2026. Dessa forma, o Timão se torna o 21º clube da carreira do técnico.

Dorival Júnior, que inicialmente foi tratado como plano A, voltou a ter força no Corinthians com a desistência de Tite. O clube buscava um nome experiente e, de preferência, que estava disponível no mercado. Assim, as partes chegaram a um acordo após quase uma semana de conversas. Agora, fica a expectativa pela estreia, que deve ocorrer somente na próxima semana.

Dorival está desempregado desde março, quando acabou sendo demitido do comando da Seleção Brasileira. Aliás, seus últimos trabalhos no Brasil foram no São Paulo em 2023, quando ganhou a Copa do Brasil e no Flamengo em 2022, onde também ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Os 21 clubes de Dorival:

1 – Corinthians (2025)

2 – São Paulo (2023 e 2017-18)

3 – Flamengo (2022, 2018 e 2012-13)

4 – Ceará (2022)

5 – Athletico-PR (2020)

6 – Santos (2015-17 e 2010)

7 – Palmeiras (2014)

8 – Fluminense (2013)

9 – Vasco (2013 e 2009)

10 – Internacional (2011-12)

11 – Atlético-MG (2010-11)

12 – Coritiba (2008)

13 – Cruzeiro (2007)

14 – São Caetano (2006-07)

15 – Avaí (2006)

16 – Sport (2006)

17 – Juventude (2005)

18 – Criciúma (2005)

19 – Fortaleza (2005)

20 – Figueirense (2003-04)

21 – Ferroviária (2002)

