Corinthians perde mandos por confusão na final do Paulista; Abel é suspenso

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) puniu Corinthians e Palmeiras pelos incidentes provocados no segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Na ocasião, a partida foi paralisada por conta de sinalizadores, objetos atirados no campo e uma briga entre os jogadores.

O Corinthians perdeu dois mandos de campo e terá que jogar duas partidas do próximo Paulista sem público na Neo Química Arena. O TJD entendeu que o Timão deixou de tomar providências capazes de prevenir. Além de permitir desordens em sua praça de desporto, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.