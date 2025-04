Após poupar na Sula, Fluminense vai de titulares contra o Botafogo

Após utilizar um time integralmente reserva no empate em 1 a 1 com o Union Española (CHL), na última quarta-feira (23), o Fluminense retornará com seus titulares. Afinal, nesta sexta (25), o técnico Renato Gaúcho encerrou a preparação do time para o clássico deste sábado (26) contra o Botafogo, pela sexta rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília).

O próprio treinador sequer viajou ao Chile, bem como grande parte do elenco. Eles seguiram treinando no Rio de Janeiro enquanto se preparavam para enfrentar o Botafogo no campo sintético do Nilton Santos.