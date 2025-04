Após gravação de suposto suborno, dirigente do San Lorenzo denuncia ex-presidente

A situação envolvendo o suposto crime de suborno cometido pelo presidente licenciado do San Lorenzo, Marcelo Moretti, ganhou contornos ainda mais graves. Isso porque um dirigente do clube argentino, Néstor Ortigoza, apresentou denúncia formal contra Moretti.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o conteúdo da denúncia, Ortigoza afirma que o vídeo onde o mandatário licenciado aparece recebendo grande quantia em dólares para favorecer um jovem atleta deveria ser suficiente para uma prisão preventiva. O motivo seria a possibilidade de, em caso de liberdade, ter a chance de manipular possíveis evidências que corroboram com a acusação: “Como membro da diretoria, sou obrigado a fazer essa denúncia, com a certeza absoluta de que Moretti enganou as pessoas e prejudicou financeiramente o clube. (Sua liberdade) Expõe um impedimento inadmissível da investigação, por meio da manipulação de provas, o que normalmente poderia significar a prisão do acusado. Especialmente, considerando que Moretti ainda está dentro do clube e com a possibilidade material de manipular qualquer outra prova (documental ou testemunhal) que esteja ao seu alcance.” O dirigente que foi campeão da Libertadores de 2014 pelo Ciclón, nos tempos de atleta, afirmou que o flagrante feito por uma emissora de TV argentina não o surpreende. Isso porque ele aponta que situações dessa natureza foram justamente as que fizeram a relação entre ambos se tornar mais distante: “Já haviam ocorrido eventos de natureza semelhante que chamaram minha atenção e começaram a cortar meus laços com Moretti, a ponto de romper definitivamente o relacionamento partidário, profissional e pessoal entre mim e ele.”

Entenda a situação Na filmagem feita pelo canal argentino El Nueve, o mandatário do clube de Boedo aparece recebendo um considerável montante de dinheiro vivo para integrar um jovem as categorias de base do Ciclón. Ou seja, elementos que caracterizam um ambiente de suborno. Em reunião envolvendo Moretti, María José Scottini (mãe do jovem atleta) e Francisco Sánchez Gamino, suposto intermediário, o presidente do San Lorenzo chega a dizer como deveriam ser os trâmites para que a situação não aparentasse o caráter de favorecimento. Nesse sentido, ele menciona qual seria o valor pedido para a contratação do jovem sem maiores avaliações: 25 mil dólares (R$ 142,1 mil). “Fale como se isso fosse um negócio. Os caras me disseram ‘não sei o que, 25 mil dólares’. Faça um tipo, para os pessoal ver. É chocante que eu diga, o presidente…”, detalha o mandatário da representação argentina.