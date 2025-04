Zubeldía afasta pressão no São Paulo e celebra nova vitória: ‘Faço o que creio’

Treinador, que teve seu nome gritado após o jogo, voltou a defender seu trabalho e novamente pediu calma com os garotos do Tricolor

O São Paulo conseguiu afastar uma possível pressão na Libertadores após vencer o Libertad por 2 a 0, fora de casa. O embate aconteceu em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Mais do que o Tricolor assumir a liderança da chave, a equipe também conseguiu afastar a tensão em cima do técnico Luis Zubeldía, que comemorou muito a vitória.

“São dados que não gosto, e digo com toda sinceridade, me incomoda. Creio que o mais importante são as três Libertadores e os três Mundiais que têm o São Paulo. É um time em reconstrução, como falamos há um tempo atrás. Vir aqui e ganhar não é fácil. Pela história do São Paulo deveria ser assim, mas não é fácil. E para nós, pela história, indica que temos que ir por esse caminho”, completou o treinador.

Assim, com o resultado, o São Paulo chega a 12 partidas sem perder na Libertadores. Afinal, são sete vitórias e cinco empates neste período. Zubeldía, por sua vez, ainda não perdeu na competição com o Tricolor.

“Não é um momento de pressão. Futebol tem essa expressão porque há muitas coisas. A paixão está em jogo. O econômico está em jogo, a história está em jogo. Futebol representa muito na sociedade. Não é que sou advogado e defendo. Simplesmente faço o que creio. Se estão criticando alguém cedo demais, digo “calma, vão ver no decorrer dos dias, meses, anos.. Vamos melhorar”. Foi apenas uma conversa com a torcida e temos que lidar de maneira natural. Não passa disso”, falou Zubeldía.

Zubeldía enaltece garotada do São Paulo

Por fim, o treinador viu novamente a garotada resolver. Lucas Ferreira, de apenas 18 anos, entrou no segundo tempo e fez o primeiro do São Paulo no jogo. Contudo, o comandante voltou a pedir calma com os mais jovens.

“É preciso paciência. Vocês sabem que as redes sociais fazem um trabalho importante e às vezes nocivo para os esportistas. Para todos. Temos que regular um pouco a ansiedade. Chegam no time principal e já querem jogar, já querem ser importantes. Mas temos que acalmar um pouco os jovens. Trabalhe, mostre evolução, com humildade, e depois jogue para o grupo. Aí passa a ser importante para o grupo. O São Paulo trata bem essa parte. Tem boas pessoas. E aí é muito mais fácil cuidar dos garotos”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.