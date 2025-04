Vasco pode ter reforços para jogo contra o Cruzeiro

O Vasco visita o Cruzeiro no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em Uberlândia. As equipes, aliás, possuem os mesmos sete pontos na tabela, mas a Raposa, em sétimo lugar, leva vantagem no saldo de gols. O Cruz-Maltino aparece na oitava posição.

Já o volante está afastado por problemas familiares e ainda não tem presença confirmada. Mas caso decida retornar às atividades e apareça entre os relacionados, a tendência é que inicie a partida no banco de reservas. As informações são do portal “Itatiaia”.

O Vasco não vence há três partidas e, na última quarta-feira (23), empatou em 0 a 0 com a Lanús pela Sul-Americana em São Januário. Já pelo Brasileirão, vem de derrota para o Ceará por 2 a 1 no Castelão e empate em 0 a 0 com o rival Flamengo no Maracanã.

O jogo contra o Cruzeiro será o primeiro de uma maratona de jogos longe de casa. Afinal, dos cinco jogos seguintes, apenas um será como mandante. Mas o detalhe é que esse jogo, que será contra o Palmeiras, acontecerá no Mané Garrincha, em Brasília (DF), já que a diretoria vendeu o mando ao grupo “Metrópoles”.