Torcedores vazam número de Textor e pedem saída de Paiva do Botafogo

O clima de tranquilidade dos torcedores do Botafogo em comparação ao início do ano acabou. Dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor teve seu contato vazado na noite da última quarta-feira (23). Após a derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, torcedores divulgaram o número de telefone do empresário e enviaram mensagens pedindo a saída do técnico Renato Paiva.