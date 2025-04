Terremoto atinge região onde está hospedada a delegação do Cruzeiro no Chile

De acordo com o Centro Sismológico Nacional (CSN) da Universidade do Chile, o terremoto de magnitude 5,3 na Escala Richter foi registrado às 23h20 (horário local, 0h20 de Brasília), a 32 km de profundidade.

A delegação do Cruzeiro passou por um susto na noite da última quarta-feira (23). Afinal, a região da cidade de Coquimbo, onde a Raposa está hospedada para o duelo contra o Palestino, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, registrou um terremoto. O tremor ocorreu logo após a equipe desembarcar no local.

O Centro Sismológico apontou o tremor como de magnitude média no epicentro. Dessa maneira, não houve danos estruturais e pessoais na região de Coquimbo. Segundo o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do país, não há possibilidade de gerar um tsunami na costa do Chile.

O Cruzeiro informou que os tremores foram rápidos e não causaram nenhum efeito no hotel onde a delegação está hospedada.

O jogo ocorrerá em Coquimbo por conta de uma mudança de local proposta pelo Palestino, cuja sede fica em Santiago, capital do país, distante quase 500 km.