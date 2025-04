Lesão de Jorginho, do Arsenal, não interfere em negociação com o Flamengo

Um dos principais alvos do Flamengo na próxima janela de transferências, Jorginho, do Arsenal, sofreu uma lesão na região torácica na reta final da temporada europeia. No entanto, o problema do atleta, que pode não atuar mais até o fim de 2024/25, não atrapalha as conversas entre o Rubro-Negro com o meio-campista.

Dessa forma, a diretoria do clube carioca acompanha a situação do atleta, que lesionou o local no jogo contra o Brentford, na Premier League, no dia 12 de abril. A tendência é que o volante esteja recuperado dentro de duas ou três semanas.