John não vê erro em gol da derrota do Botafogo, mas reconhece: ‘Fui infeliz’

Goleiro falha no gol da vitória do Estudiantes na Argentina; Alvinegro agora se complica e fica em terceiro no grupo A da Libertadores

Em seguida, ainda no gramado do Estádio UNO Jorge Luiz Hirschi, John admitiu que foi um erro e que foi uma “noite para esquecer”.

“Não, não procurei ver [o lance]. Procurei focar na partida para manter o mental forte. Fui infeliz ali no lance. Como eu falei ali, acontece. Os grandes também erram. Hoje fui infeliz, acabei tendo um erro que definiu o resultado da partida. É uma noite para esquecer, é uma noite que vai ficar marcada na história. Acontece, como eu falei, os grandes também erram. Hoje foi a minha vez, fui infeliz no lance, por causa do gramado, fiz o movimento certo, mas… Agora é levantar a cabeça, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar”, frisou à ESPN.

Com o resultado, o Botafogo, afinal, soma três pontos, contra seis do Pincha e sete da Universidad de Chile. O Carabobo, da Venezuela, é o lanterna, com apenas um. Ao menos, a Sul-Americana, aliás, aguarda os cariocas para manter o “planejamento” do big boss John Textor.