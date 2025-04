Interino do Corinthians valoriza vitória: ‘Não pensávamos em goleada’

Mesmo com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Timão bateu o Racing-URU por 1 a 0 nesta quinta-feira (23), na Neo Química Arena / Crédito: Jogada 10

Sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o Corinthians garantiu sua primeira vitória na atual edição da Copa Sul-Americana. O Timão venceu o Racing-URU por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (24), na Neo Química Arena. Com o resultado, então, a equipe soma quatro pontos e permanece na briga por uma vaga na próxima fase do torneio, ocupando a terceira posição do Grupo C. Após a partida, o treinador competou sobre a importância do resultado e destacou que o únivo objetivo da equipe era ‘vencer’.

O jogo, aliás, foi marcado por um desafio extra para o time paulista, que atuou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Félix Torres foi expulso por uma falta dura. Com isso, Orlando afirmou que vai orientar o atleta e não vai agir com punições. "Não vejo assim de forma punitiva, como você falou. Mas vamos conversar, ver os lances e orientá-lo. É o que vamos fazer", garantiu. Agenda do Corinthians O próximo compromisso do Corinthians pela Sul-Americana será no dia 6 de maio, diante do América de Cali, fora de casa. Antes disso, porém, o clube encara uma maratona de jogos: enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no domingo (27), o Novorizontino pela Copa do Brasil na quarta-feira (30), e depois recebe o Internacional, também pelo Brasileirão, no dia 3 de maio.