Grêmio encara confronto decisivo com o Godoy Cruz pela liderança da Sula

Um triunfo permite o Imortal se garantir por pelo menos uma rodada em primeiro lugar do grupo do torneio continental. Além disso, o resultado positivo pode ser representativo. Isso porque o Tricolor gaúcho tem a possibilidade de dar um passo a mais para garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Sul-Americana.

O Grêmio terá um confronto decisivo com o Godoy Cruz pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (24). Afinal, o embate vale a liderança isolada do Grupo D do torneio. Isso porque as duas equipes contam com a mesma pontuação (6) e 100% de aproveitamento em duas rodadas. O adversário argentino detém a primeira colocação pelo melhor saldo de gols.

Vale relembrar que somente os líderes de cada grupo asseguram a vaga direta para as oitavas de final da competição. O segundo lugar avança para uma fase prévia e enfrenta um adversário que terminou a fase de grupos da Libertadores na terceira posição. O embate na Argentina também é marcante, pois marcará a estreia de Mano Menezes como técnico do Grêmio. O novo comandante, a princípio, pretende manter a base do time que iniciou a partida anterior, o Gre-Nal na Arena, pelo Brasileirão.

Mano precisará encontrar soluções no Grêmio para seis desfalques

Em um primeiro momento, o profissional terá que fazer duas modificações obrigatórias. As entradas do zagueiro Kannemann e do lateral-esquerdo Lucas Esteves nas vagas de Wagner Leonardo e Marlon, respectivamente. Afinal, o camisa 3 está fora de ação após exames de imagem constatarem uma lesão muscular no lado direito do quadril. Marlon só poderá disputar a Sul-Americana a partir das oitavas de final. Isso porque a contratação mais recente do Tricolor gaúcho já atuou nesta etapa da Sul-Americana pelo Cruzeiro. Mano Menezes precisará encontrar soluções no elenco para mais quatro desfalques.

O atacante Amuzu também segue em recuperação de uma contusão muscular. Além disso, Arezo e Pavón também não estarão disponíveis por incômodos musculares. A princípio, o zagueiro Gustavo Martins seria poupado, depois de sofrer uma pancada no treino. Contudo, o clube informou que o jogador sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. O clube não estipulou um prazo para o período de recuperação e retorno aos gramados.