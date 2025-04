Gabigol vira ‘reserva de luxo’ no Cruzeiro e tenta retomar espaço

Atacante ficou no banco nos últimos três jogos da Raposa e pode ter nova chance no time titular nesta quinta (24), pela Sul-Americana

Grande contratação da temporada no Cruzeiro, Gabigol se tornou nos últimos jogos um ”reserva de luxo”. Em quatro meses, o status do atacante mudou no clube. Ele ficou fora do time titular nos últimos três jogos e agora tenta a retomada na Copa Sul-Americana.

O jogador deve ser titular nesta quinta-feira (24/4), quando a Raposa encara o Palestino, no Chile, às 21h30, pela terceira rodada da Sul-Americana. Será a oportunidade do artilheiro voltar a recuperar sua boa fase após entrar apenas no segundo tempo nas partidas contra RB Bragantino e Bahia. Além disso, Gabigol sequer saiu do banco de suplentes contra o São Paulo, no Morumbis.

O último jogo como titular foi na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, do Equador, na Sul-Americana. É justamente no torneio internacional que Gabigol tentará retomar o desempenho do começo de ano que o coloca ainda como artilheiro do Cruzeiro, em 2025, com sete gols.

O atacante perdeu espaço com Leonardo Jardim muito por conta da falta de resultados do Cruzeiro na temporada. Kaio Jorge começou a ganhar mais espaço, mas o desempenho celeste não mudou muito. Desde as mudanças do treinador, foram uma vitória, um empate e uma derrota.

Até esta mudança, Gabigol nunca havia estado na condição de reserva no Cruzeiro. Com Fernando Diniz, por exemplo, ele sempre foi uma figura principal no ataque. Além disso, o esforço da Raposa para contratá-lo após ele deixar o Flamengo foi grande e a expectativa de um retorno esportivo era alto. Contudo, ainda não aconteceu.