Deyverson marca, mas Fortaleza cede empate no fim ao Bucaramanga

Leão soma primeiro ponto na Libertadores em meio à indefinição pós-cancelamento do jogo contra Colo-Colo, pela segunda rodada / Crédito: Jogada 10

Ainda não foi dessa vez que o Fortaleza alcanpou sua primeira vitória na Libertadores 2025. Na noite desta quarta-feira (23), o time brasileiro cedeu o empate por 1 a 1 ao Atlético Bucaramanga já na reta final da partida disputada na Colômbia, pela terceira rodada do Grupo E. Deyverson abriu o placar na primeira etapa, mas Pons, de pênalti, deixou tudo igual no Estádio Américo Montanini. O Tricolor cearense soma seu primeiro ponto e segue na lanterna da chave. Entretanto, ainda não há uma definição pós-cancelamento do jogo contra o Colo-Colo, no Chile. Já os Leopardos lideram com cinco pontos. Racing, com quatro, e Colo-Colo, com dois, ocupam a segunda e terceira posições, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o Fortaleza registra apenas um triunfo nos últimos dez jogos que disputou, incluindo o Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo O time brasileiro apresentou bom volume na primeira etapa, acionando Deyverson na referência e Allanzinho nas jogadas de velocidade. Aos 13′, o ex-atleticano foi derrubado na área, e o VAR assinalou pênalti. O próprio Deyverson cobrou aos 18′, o goleiro Quintana defendeu e, no rebote, o atacante abriu o placar. Allanzinho, bastante participativo, teve grande oportunidade de deixar o dele, mas finalizou por cima da meta. Os anfitriões chegaram pela primeira vez aos 27′, quando Henao finalizou em cabeceio. O Bucaramanga ensaiou uma pressão, mas o Fortaleza se defendeu com competência. Segundo tempo Na volta do intervalo, o Bucaramanga tentou assumir o controle das ações. Mas esbarrou na eficiência da retaguarda tricolor. Em boa chegada dos brasileiros, Deyverson deixou Pikachu na boa para balançar a rede, mas ele carimbou a trave. Breno Lopes também puxou contragolpe perigoso que Pikachu voltou a não aproveitar. As falhas ofensivas custaram caro. Afinal, o time colombiano foi para o abafa nos minutos finais e chegou ao empate de pênalti, com Pons. Aos 41′, Mancuso derrubou Gutiérrez na área, e o árbitro apontou pênalti. Doism inutos depois, o atacante bateu forte, a bola bateu no travessão, caiu dentro do gol e saiu. O jogo até continuou, mas o árbitro não tardou a confirmir o empate dos colombianos. Próximos compromissos O Fortaleza vira a chave e volta a campo no próximo sábado, quando visita o Sport às 20h, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, os comandados de Juan Vojvoda jogam no dia 6 de maio na Arena Castelão frente ao Colo-Colo. No mesmo dia, o Atlético Bucaramanga encara o Racing-ARG.