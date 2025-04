André Silva explica gol perdido e redenção contra o Libertad: ‘Batalhei’

Centroavante perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo, mas se redimiu com uma assistência e um tento na etapa final

André Silva foi do inferno ao céu, durante a vitória do São Paulo por 2 a 0 em cima do Libertad, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Afinal, o centroavante perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo, mas se redimiu ao marcar o segundo gol do Tricolor na partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na etapa inicial, Wendell deixou André Silva na cara do gol e sem goleiro. Mesmo debaixo das traves, o jogador chutou a bola por cima da meta. Mas no segundo tempo as coisas mudaram. O centroavante deu a assistência para Lucas Ferreira marcar o primeiro e depois marcou o segundo.

“A Libertadores é um campeonato muito difícil, mas também muito lindo. Tive a infelicidade do primeiro lance, tinha que ter feito o gol, estou aqui para isso, assumo total responsabilidade, mas batalhei o jogo inteiro esperando essa outra bola para fazer mais um gol com a camisa do São Paulo, meu oitavo na temporada. Quero continuar assim, dando alegria aos meus companheiros, ao meu clube, à torcida e para a minha família também. Um jogo difícil, com a cara do São Paulo, mas conseguimos os três pontos e continuamos nesta caminhada linda”, disse André Silva.

André Silva é o artilheiro do São Paulo em 2025

Com o gol no Paraguai, André Silva chegou aos oito tentos na temporada e é o artilheiro da equipe na temporada. Ele marcou nos últimos três jogos, contra Botafogo (2 a 2), Santos (vitória por 2 a 1) e Libertad (vitória por 2 a 0). Com a lesão de Calleri, o jogador deve ter a chance de ser titular nos principais jogos da equipe no ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.